POL-HRO: Carport-Brand in Vorder Bollhagen (LK LRO)

Vorder Bollhagen (ots) -

Am 01.01.2017, 00:21 Uhr wurde der Polizei ein brennender Carport in der Ortslage Vorder Bollhagen gemeldet. Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Bad Doberan trafen kurze Zeit später in der Hauptstraße ein. Dort konnte die Feuerwehr den Holzunterstand zwar nicht mehr vor den Flammen retten, ein Übergreifen auf das Mehrfamilienhaus aber verhindern. Letztlich fielen unter anderem auch ein Traktor und ein angrenzender Schuppen dem Feuer zum Opfer. Der entstandene Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. Um die Ursache des Feuers zu ermitteln, wird im Laufe des Tages ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell