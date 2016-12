POL-HRO: Schwer verletzte PKW-Fahrerin nach Unfall an Rostocker Mautstelle

Rostock (ots) -

Die 28-jährige Fahrerin befuhr die BAB19 aus Berlin kommend in Richtung der B105 zum Warnowtunnel. Hier kollidierte sie mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache mit einem zwischen den Mautspuren befindlichen Betonpfeiler. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrerin wurde schwerverletzt ins Uni-Klinikum verbracht. Inwieweit Alkohol hierbei eine entscheidende Rolle spielt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Drei der fünf Mautspuren waren kurzfristig gesperrt. Zwischenzeitlich ist die Warnowquerung wieder in beiden Richtungen uneingeschränkt befahrbar.

Andreas Schwinkendorf Dienstgruppenleiter Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

