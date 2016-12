POL-HRO: Garageneinbruch: Zwei Männer auf frischer Tat gestellt

Wismar/ Rehna (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 29. Dezember, stellten Polizeibeamte aus Gadebusch Dank eines Zeugenhinweises zwei Tatverdächtige nach einem Garageneinbruch fest. Gegen 01:40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis zu zwei verdächtig agierenden Männern an einem Pkw in Rehna. Polizisten warteten in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug auf die Rückkehr der Männer. Gegen 02:30 Uhr konnten diese dann am Pkw gestellt werden. Sowohl der 34-Jährige als auch der 29-Jährige führten typische Einbruchswerkzeuge und andere Utensilien mit sich. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Garage wurde offenstehend vorgefunden, sodass sich der Verdacht des Garageneinbruchs erhärtete. Kriminaltechniker sicherten im Laufe des Donnerstagvormittags Spuren am Tatort. Eine kriminaltechnische Untersuchung der Spuren steht noch aus. Bei der Durchsuchung der Männer stellte die Polizei auch Substanzen sicher, bei denen es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Beide Tatverdächtige sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Gadebusch hat die Ermittlungen zum Einbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

