POL-HRO: Unerlaubtes Entfernen von Unfallort nach Zusammenstoß eines PKw mit einem Telefonmast in 19230 Schaberow

Am 29.12.2016 ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße Schwaberow nach Grünhof ein Verkehrsunfall mit einem Pkw Opel Vectra. Das Fahrzeug an dem Kennzeichentafeln befestigt waren, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmast. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der unbekannte Fahrer vom Unfallort entfernt.

Nicht zuletzt um eine medizinische Notlage des Fahrers auszuschließen, erfolgte unter Einbeziehung eines Fährtenhundes die Suche nach dem Fahrer. Bislang konnte dieser nicht ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie weiterer möglicher Verstöße aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben und/ oder etwas zum Fahrer und seiner Fluchtrichtung sagen können. Hinweise nimmt die Polizei in Hagenow unter der Telefonnummer 03883/ 631-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Michael Thormann Polizeirevier Hagenow

