POL-HRO: Schwerer Raub in Bad Doberan

Bad Doberan (ots) -

Am Abend des 28.12.2016 beobachtete eine Zeugin, wie ein maskierter Mann mit einem Messer in der Hand aus einem Tabakgeschäft in Bad Doberan lief. Sie rief die Polizei zur Hilfe und kümmerte sich anschließend um die verletzte Geschädigte. Die alarmierten Beamten des Polizeihauptreviers Bad Doberan fahndeten zunächst nach dem flüchtenden Täter, leider ohne Erfolg. Auch ein eingesetzter Fährtenhund konnte die Polizei nicht mehr auf die Spur des Täters bringen. Dieser hatte zuvor das Geschäft Am Kamp gegen 17:50 Uhr betreten und es offensichtlich auf die Einnahmen abgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gab es ein Gerangel zwischen dem Täter und der 36-jährigen Angestellten, in dessen Folge die Frau stürzte und sich am Kopf verletzte. Anschließend floh der Täter mit Waren in geringem Wert. Die Geschädigte erlitt eine Schwellung am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen vor Ort hat der Kriminaldauerdienst wegen des Verdachts des schweren Raubes übernommen. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 038203 560 an das Polizeihauptrevier Bad Doberan, an jede andere Polizeidienststelle oder leitet seine Hinweise über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de weiter. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

