POL-HRO: Weitere glättebedingte Verkehrsunfälle

Rostock (ots) -

Am frühen Abend des 26.12.2016, gegen 20:35 Uhr kam es auf winterglatter Fahrbahn auf dem Westzubringer der A20 zwischen den Abfahrten Kritzmow und Zoo zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Es blieb beim Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Als Unfallursache wurde das Nichtbeachten der Witterungsverhältnisse vermerkt. Aus Richtung Stettin kommend kollidierte gegen 21:05 Uhr die Fahrerin eines Pkw VW Passat aus Lübeck mit der Mittelschutzplanke auf der BAB 20 auf Höhe Satow. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro an dem Fahrzeug. Ursächlich für diesen Unfall war ebenfalls das Nichtbeachten der Witterungsverhältnisse. Gegen 20:45 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 ein weiterer Sachschadensunfall. Hier fuhr zunächst der Rostocker Fahrer eines Kleinbus Fiat aus Richtung Wittstock kommend beim Überholvorgang in die Mittelschutzplanke und blieb dort stehen. Ein nachfolgender Fahrer eines Pkw Audi mit Hamburger Kennzeichen fuhr anschließend über die auf der Fahrbahn liegenden Fahrzeugteile des verunfallten Kleinbusses und wurde hierdurch beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 5000 Euro. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Fahrer eines Pkw VW mit Itzehoer Kennzeichen kam auf winterglatter Fahrbahn zwischen Zapkendorf und Plaaz (bei Güstrow) von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Sowohl er, als auch seine 26-jährige Mitfahrerin und ein fast einjähriges Kind blieben unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Beschädigung am Fahrzeug beläuft sich auf geschätzt 2000 Euro. Adriana Ott-Ebert Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell