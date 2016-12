POL-HRO: Einbruch in Bützower Rathaus

Rostock (ots) - In der Nacht vom 23. zum 24.12.2016 brachen unbekannte Täter gegen 00:45 Uhr in das Bützower Rathaus ein und verschafften sich Zugang zu verschiedenen Räumen. Der dadurch ausgelöste Alarm verschreckte die Täter offenbar, so dass diese ohne Beute das Rathaus verließen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu den o. a. Sachverhalten nimmt das Polizeirevier in Bützow unter der Rufnummer 038461 4240, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Nico Findeklee EPHK Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell