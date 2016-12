POL-HRO: Trunkenheitsfahrt endet im Gleisbett

Rövershagen (ots) -

Eine Trunkenheitsfahrt der ungewöhnlicheren Art fand ihren Ausgang in der Nacht zum Freitag. Der Fahrer selbst meldete sich 03:50 Uhr über Notruf, nachdem er mit seinem Fahrzeug "falsch abgebogen" war. In einem nicht ganz leicht zu führenden Telefonat konnte der Aufenthaltsort des hörbar alkoholisierten Mitteilenden erahnt und die Beamten des Polizeireviers Sanitz zum Einsatz gebracht werden. Schließlich fand man den VW Caddy des 48-jährigen Halters auf den Bahnschienen der Strecke Rövershagen - Graal-Müritz, nahe der B105. Der mit 1,3 Promille nicht mehr fahrtaugliche Fahrer kam aus Richtung Stralsund und folgte auf Höhe der Bahnquerung in Rövershagen kurzzeitig den Schienen statt der Straße. Obligatorisch wurde der Täter zur Blutprobenentnahme einem Arzt vorgestellt und sein Führerschein sichergestellt. Hier kann von Glück gesagt werden, dass niemand zu Schaden kam! Derzeit wird das Fahrzeug von einem Abschleppunternehmen aus dem Gleisbett geholt. Zur Absicherung der Bergungsmaßnahmen sperrt die Bundespolizei den Bahnverkehr. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell