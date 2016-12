POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Steffenshagen (LK LRO)

Steffenshagen (ots) -

Als am Abend des 22.12.2016 die 51-jährige Geschädigte ihr Haus in Steffenshagen betrat, musste sie feststellen, dass im Laufe des Tages eingebrochen wurde. Unbekannte Täter schlugen ein Fenster der Terrassentür ein und gelangten so ins Innere. Hier entwendeten sie unter anderem einen Tresor. Der Kriminaldauerdienst sicherte umfangreich Spuren und übergibt die weiteren Ermittlungen nun an das Kriminalkommissariat Güstrow. H. Lerke Polizeiführer vom Dienst

