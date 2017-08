IM-MV: Wasser- und Bodenverband "Rügen" erhält rund 18.000 EUR für die Beseitigung von Sturmflutschäden

Schwerin (ots) - Nach der Sturmflut "Axel" Anfang Januar dieses Jahres hatte die Landesregierung für nachhaltige Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden an Hochwasserschutzanlagen, an öffentlichen touristischen Bauwerken und Stränden sowie an kommunalem Eigentum ressortübergreifend Hilfsmittel in Höhe von insgesamt 25 Millionen Euro verfügbar gemacht. Neben Gemeinden hatten auch einige Wasser- und Bodenverbände Anträge auf finanzielle Unterstützung für die Beseitigung der Sturmflutschäden gestellt, darunter der Wasser- und Bodenverband "Rügen". Dieser erhält nun im Rahmen einer Projektförderung rund 18.000 Euro. Durch die Sturmflut kam es an den Deichen Baabe und Tetzitz zu Deichausspülungen sowie zu Überflutungen der Deichkronen in mehreren Orten. Daneben wurden Mäh- und Räumgut in Gräben gespült, wovon Schöpfwerksbereiche mehrerer Schöpfwerke betroffen waren. Für die Beseitigung von Treibsel und Mähgut sowie das Öffnen und Schließen der Deiche, um das Wasser aus den Poldern abzuleiten, entstanden dem Verband Kosten, die durch die jetzt ausgereichten Fördermittel deutlich reduziert werden. "Ich freue mich, dass neben den Gemeinden auch betroffene Wasser- und Bodenverbände in den Genuss der vom Land bereitgestellten finanziellen Mittel kommen" sagte Innenminister Lorenz Caffier. "Auch sie sollen nicht allein auf den unverschuldet entstandenen Kosten sitzen bleiben."

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell