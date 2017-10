POL-OS: Osnabrück - Kompletträder entwendet

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Montagabend (18.30 Uhr) bis Dienstagmorgen (08 Uhr), begaben sich Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses in der Franz-Lenz-Straße. Von einem Pkw entwendeten sie vier Sommerreifen "Continental Sportcontact 5" (225/45 R 19), sowie vier 19-Zoll-Leichtmetallfelgen (Crossborder). Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-3203 oder 327-2115 entgegen.

