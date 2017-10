POL-OS: Melle - Elektro-Mountainbikes gestohlen

Melle (ots) - In der Industriestraße drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in die Ausstellungsräume eines Fahrradhändlers ein und entwendeten mehrere hochwertige Elektro-Mountainbikes. Der Abtransport der Beute dürfte mit einem größeren Fahrzeug/ Transporter erfolgt sein. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Melle, 05422 920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell