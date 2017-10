POL-OS: Bohmte- Unfallflucht durch Trecker

Bohmte (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich auf der Hunteburger Straße eine Unfallflucht. Ein LKW war in Richtung Hunteburg unterwegs, als ihm ein Trecker mit Anhänger entgegen kam. Dieses Fahrzeug geriet über die Fahrbahnmitte, der LKW wich nach rechts aus und rutschte in einen Graben, wo er in Schräglage liegen blieb. Der Trecker fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der LKW mußte geborgen werden, dazu wurde die Hunteburger Straße gesperrt. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

