POL-OS: Bramsche - Taschendiebstahl

Bramsche (ots) - Ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Unbekannter, entwendete am Montag, gegen 11.15 Uhr, in der Lindenstraße die Taschen einer 72-Jährigen. Die Dame hatte die Taschen nach ihrem Einkauf in ihrem Fahrradkorb verstaut. Als sie ihr Rad in Richtung Innenstadt/einer Tankstelle schob, stahl der ca. 1,65 m große Täter die Taschen. Er durchwühlte sie, nahm das Bargeld an sich und flüchtete. Beschrieben wurde der Dieb als sehr schlank. Er war mit einer auffälligen, umgekrempelten, blauen Hose bekleidet, trug ein Basecap und hatte dunkle Haare. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/915300.

