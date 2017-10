POL-OS: Bad Iburg - Roter Elektroroller gestohlen

Bad Iburg (ots) - Am Sonntagabend (19 Uhr) musste eine 29-Jährige ihr Kleinkraftrad der Marke Emco wegen eines Defektes auf einem Parkplatz in der Arkadenstraße abstellen. Als das allradgetriebene Fahrzeug am Montagmittag (13.45 Uhr) abgeholt werden sollte, konnte es nicht mehr aufgefunden werden. Unbekannte hatten den Roller gestohlen. An dem Zweirad waren die Versicherungskennzeichen AKP539, sowie ein Windschild und ein Koffer angebracht. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

