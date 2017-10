POL-OS: Osnabrück - Tageswohnungseinbruch im Stadtteil Schinkel

Osnabrück (ots) - Unbekannte hebelten am Montag, in der Zeit von 09.15 bis 18.50 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Backhausbreite auf. Anschließend begaben sich die Einbrecher in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Sie stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 0541/327-3203 oder 327-2115.

