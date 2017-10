POL-OS: Fürstenau - 18-Jährige nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Fürstenau (ots) - Ein 59 Jahre alter Autofahrer war am Montag, gegen 13.10 Uhr, auf dem Robert-Bosch-Ring unterwegs und wollte nach rechts in die Fröhlkingstraße abbiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 18-Jährige, die mit ihrem E-Bike den Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die junge Frau lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

