POL-OS: Osnabrück - Fußgänger entdeckt leblose Person

Osnabrück (ots) - Ein Fußgänger, der sich auf der Holzbrücke am Pernickelturm befand (Erich-Maria-Remarque-Ring/Mühlenstraße), bemerkte am Montagmittag gegen 12.53 Uhr eine leblose Person in der Hase. Er alarmierte die Polizei und die Feuerwehr, die den Leichnam bergen konnte. Nun ermittelt die Polizei zu den genauen Umständen des Geschehens. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei der Verstorbenen um eine 62 Jahre alte Frau handeln.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Kocar

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell