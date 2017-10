POL-OS: Osnabrück - Unbekannte brechen in Zahnlabor ein

Osnabrück (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitagabend und der Nacht zu Montag in die Räume eines Zahnlabors an der Lotter Straße ein. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Nachdem sie Schränke und Schubläden aufgebrochen hatten, stahlen sie das vorhandene Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell