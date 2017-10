POL-OS: Osnabrück - Bargeld bei Einbrüchen erbeutet

Osnabrück (ots) - Am vergangenen Wochenende trieben Einbrecher in der Innenstadt ihr Unwesen und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen. Am Goethering hebelten sie zwischen Freitagmittag (14 Uhr) und Sonntagmittag (13 Uhr) eine Tür auf und gelangten dadurch ins Gebäude. Dort machten sich die Täter an weiteren Türen zu schaffen und durchsuchten die Büroraume. An der Schlagvorder Straße brachen sie zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in die Diensträume einer Firma für soziale Dienste ein. Am Neuen Graben suchten die Täter zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 0 Uhr, Firmenräume heim. Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Sonntagmorgen (11.30 Uhr) an der Schloßstraße. Dort verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Kanzleiräumen, die sie ebenfalls nach Diebesgut durchsuchten. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden unter der Telefonnummer 0541/327-3203, 327-2115 oder 327-2215 erbeten.

