POL-OS: Quakenbrück - Sachbeschädigungen an geparkten Autos

Quakenbrück (ots) - In der Nacht zu Sonntag wurden drei geparkte Autos in der Kuhstraße durch unbekannte Täter beschädigt. An den Fahrzeugen (DB E230, BMW Mini, Opel Corsa) wurde jeweils der rechte Außenspiegel abgetreten bzw. abgebrochen. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei in Quakenbrück, 05431 90330.

