POL-OS: Bramsche - Weitere Pkw-Aufbrüche

Bramsche (ots) - Der Polizei wurden weitere Pkw-Aufbrüche in Bramsche gemeldet. Ein Fiat 500L wurde am Samstag, zwischen 18.45 Uhr und 21.15 Uhr aufgebrochen. Das Auto stand in der Malgartener Straße, am Busbahnhof Schulzentrum. Auch hier wurde aus dem Fahrzeug eine zurückgelassene Handtasche gestohlen. In der Gehnstraße (Parkplatz Friedwald) waren Pkw Aufbrecher am Sonntagmittag aktiv. Zwischen 13 Uhr und 14.20 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Nissan /F Note eine Handtasche. Die tasche konnte etwas abseits vom Abstellort des Pkw wieder aufgefunden werden. Es fehlte Geld und ein Handy. Hinweise bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

