POL-OS: Belm - Einbruch in der Kettelerstraße

Belm (ots) - Unbekannte hebelten am Sonntag, in der Zeit von 14.45 bis 21.45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Kettelerstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume, stahlen Bargeld und Schmuck und flüchteten unerkannt. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05422/920600 entgegengenommen.

