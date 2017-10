POL-OS: Bramsche - Pkw-Aufbruch

Bramsche (ots) - In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in der Hasestraße, auf dem Parkplatz der dortigen Rettungswache, einen geparkten VW Polo auf und entwendeten aus dem Auto eine Handtasche. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

