POL-OS: Bersenbrück - Digitalkamera und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Bersenbrück (ots) - An der Suttruper Straße, drangen Einbrecher am Sonntag (zwischen 11.40 und 14.20 Uhr) gewaltsam in ein Wohnhaus ein. Die Täter durchsuchten das Mobiliar nach Wertgegenständen, stahlen Schmuck und eine Digitalkamera und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

