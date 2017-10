POL-OS: Bramsche - Unfallflucht in der Friedrichstraße

Bramsche (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Sonntag, zwischen 17 und 19.20 Uhr, im Vorbeifahren einen grauen Toyota und beschädigte das Auto. Der Toyota stand in der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 15 in einer Parkbucht. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich zu melden. Telefon 05461/915300.

