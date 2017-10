POL-OS: Hasbergen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hasbergen (ots) - In der Straße Langer Weg, brachen Unbekannte zwischen Samstagabend (20 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und flüchteten unerkannt. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, ist nicht bekannt. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

