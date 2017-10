POL-OS: Bohmte - Roter Golf GTI gestohlen

Bohmte (ots) - Vom Maschweg wurde in der Nacht zu Sonntag ein roter VW Golf GTI Edition 35 entwendet. Zwischen 23 Uhr und 06.30 Uhr wurde das auffällige Auto von einem Anwesen am Ende des Maschwegs gestohlen. Das Fahrzeug ist tiefer gelegt, hat goldfarbene Felgen, schwarz getönte hintere Scheiben, eine Auspuffanlage BullX mit 100er Endrohr, seitliche schwarze Zierstreifen und das Kennzeichen OS-VW 359. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des auffälligen Fahrzeugs bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell