POL-OS: Osnabrück - Unbekannte zünden Müllcontainer an

Osnabrück (ots) - Auf dem Containerplatz am Ickerweg, Ecke Am Zuschlag, bemerkte am Mittwochmorgen, gegen 09.50 Uhr, ein 28-jähriger Autofahrer einen brennenden Müllcontainer. Er alarmierte die Polizei und die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-3103 oder 327-2215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell