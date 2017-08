POL-OS: Wallenhorst - Unfallflucht durch goldfarbenen Geländewagen

Wallenhorst (ots) - Der Wallenhorster Polizei wurde am Mittwochmorgen eine Unfallflucht angezeigt, die sich gegen 09.30 Uhr an der Mirower Straße ereignete. Ein Opel Zafira war im Begriff, aus einer Parkfläche zu fahren, als ein goldfarbener Geländewagen die Mirower Straße befuhr und mit der rechten Fahrzeugseite die Heckpartie des ausparkenden Autos streifte. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Niedersachsenstraße fort. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei in Wallenhorst unter 05407 81790.

