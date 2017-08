POL-OS: Bramsche - Unfallflucht auf Parkplatz

Bramsche (ots) - Ein schwarzer Smart wurde am Dienstagabend, zwischen 17.45 und 18 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Lutterdamm beschädigt. Ein Unbekannter stieß vermutlich bei Ein- oder Ausparken gegen den Smart und entfernte sich anschließend, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche (Tel. 05461/915300).

