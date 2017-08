POL-OS: Osnabrück - Einbrüche am Goethering und am Wittekindplatz

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher an mehreren Orten im Stadtgebiet aktiv. Im Goethering drangen sie in einen Gebäudekomplex (Goethering/ Kleistraße) ein und suchten mehrere Büros in unterschiedlichen Etagen auf. In den Räumen öffneten sie Schränke und Schubläden. Über die Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Am Wittekindplatz brachen Unbekannte ein Fenster eines Lebensmittelgeschäftes auf und gelangten in den Verkaufsraum. Hier stahlen sie Bargeld. Die Polizei ist an Hinweisen zu den Einbrüchen interessiert und nimmt Anrufe unter 0541/ 327 3203 oder 0541/ 327 2115 entgegen.

