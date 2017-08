POL-OS: Wallenhorst - Unfallflucht

Wallenhorst (ots) - Auf dem Parkplatz einer Gärtnerei an der Sachsegge, kam es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 10.20 bis 10.40 Uhr stieß ein Unbekannter, der vermutlich mit einem grünfarbenen Fahrzeug unterwegs war, gegen einen blaufarbenen VW Golf und beschädigte das Auto im hinteren, rechten Bereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Wallenhorst, Telefon 05407/81790.

