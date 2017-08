POL-OS: Osnabrück - E-Bike am E-Center gestohlen

Osnabrück (ots) - Ein schwarzes E-Bike der Marke Kettler, Modell Traveller, wurde am Dienstagvormittag zwischen 10.45 Uhr und 11 Uhr am Fahrradständer neben dem Haupteingang des E-Centers an der Bürener Straße gestohlen. Das hochwertige Rad hat 30 Gänge und eine blaue Satteltasche am Gepäckträger. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des E-Bikes bitte an die Polizei in Eversburg, 0541/ 7707289.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell