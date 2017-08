POL-OS: Osnabrück - Schwer verletzt nach Unfall auf der Stüvestraße

Osnabrück (ots) - Gegen 14.45 Uhr ereignete sich am Dienstag ein Unfall auf der Stüvestraße, bei der eine junge Frau schwer verletzt wurde. Ein LKW bog von der Nobbenburger Straße auf die Stüvestraße und übersah die von rechts kommende Motorradfahrerin. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mußte in ein Krankenhaus gebracht werden, ihr Motorrad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Auch am LKW befinden sich erhebliche Beschädigungen. Der LKW-Fahrer (60 Jahre) blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Stüvestraße halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell