POL-OS: Melle Bushaltehäuschen beschädigt

Melle (ots) - Der Polizei Melle wurden zwei Sachbeschädigungen gemeldet, bei denen Scheiben an Buswartehäuschen durch unbekannte Täter mutwillig zerstört wurden. Es handelt sich um die Haltestelle "Friedhof" an der Oldendorfer Straße im Ortsteil Oldendorf (Tatzeit 29.07.-31.07.) und die Haltestelle "Wellingstraße" an der Krukumer Straße im Ortsteil Riemsloh (Tatzeit 01.08.-02.08.) Die Polizei Melle nimmt Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen unter der Telefonnummer 05422 920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell