POL-OS: Osnabrück - Zeugen für Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Osnabrück (ots) - Die Polizei Osnabrück sucht Zeugen einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Sonntag (06.08.17) gegen 18.44 Uhr auf der Rheiner Landstraße/ Am Flugplatz ereignete und bei dem ein weißer VW Golf mit BS- Kennzeichen Verursacher war. Dieser weiße VW Golf befuhr zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit die Rheiner Landstraße (vom Klinikum in Richtung schwedisches Möbelhaus) und bog dann in die Straße Am Flugplatz ab. Auch hier wurde die rasante Fahrweise durch den 20-jährigen Fahrer beibehalten. An der rechten Seite der Straße befanden sich mehrere Fahrradfahrer, nach dem Tierheim passierte ein älteres Paar die Straße in Richtung Rubbenbruchsee. Diese Personen, die durch die hohe Geschwindigkeit des Golf-Fahrers gefährdet wurden, sollten sich bei der Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 melden.

