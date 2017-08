POL-OS: Bad Rothenfelde - Vorfall im Palsterkamp

Bad Rothenfelde (ots) - Die Polizei Dissen sucht einen jungen Mann (16-18 Jahre), der sich am Montag gegen 16.05 Uhr im Palsterkamp aufgehalten hat. Er hat kurze dunkle Haare, trug eine blaue Jeans und ein graues T-Shirt. Der Jugendliche war mit einem Fahrrad unterwegs und hatte einen schwarzen Helm mit Vollvisier und einem Neonstreifen an der Seite. Der gesuchte Fahrradfahrer hatte Kontakt mit einem Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Dissen war. Hinweise bitte an die Polizei in Dissen, 05421 921390.

