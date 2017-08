POL-OS: Sichergestelltes Diebesgut! Erneuter Aufruf zum Ende der niedersächsischen Sommerferien

Osnabrück (ots) - Am 20.06.2017 stellte die Polizei im Rahmen von mehreren Wohnungsdurchsuchungen umfangreiches mutmaßliches Diebesgut bei litauischen Wohnhauseinbrechern sicher. Die Beamten geht davon aus, dass die Einbrecher mindestens seit 2013 bis zum 20.06.2017 Einbruchsdiebstähle in folgenden Gemeinden und in der näheren Umgebung der Orte durchgeführt haben: Haren/ Ems, Wallenhorst, Osnabrück, Bissendorf, Melle, Tecklenburg, Lotte, Westerkappeln. Die Täter schlugen überwiegend Scheiben ein und drangen in Wohnhäuser ein. Bei den auf dem Foto zu erkennenden Gegenständen handelt es sich nur um einen kleinen Teil des von der Polizei sichergestellten Diebesgutes. Zusätzlich zu den abgebildeten Objekten wurden von den Tätern teilweise auch Bekleidung und Nahrungsmittel entwendet. Die Polizei hat auf der Internetseite der Polizeidirektion Osnabrück sämtliches aufgefundenes Diebesgut in Form von Lichtbildern eingestellt. Insgesamt handelt es sich um weit über 200 Gegenstände, die größtenteils aus Einbruchsdiebstählen stammen dürften.

http://www.pd-os.polizei-nds.de/dienstsstellen/polizeiinspektion_osnabrueck/diebesgut-sichergestellt---polizei-sucht-eigentuemer-112224.html

Sollten Sie auf den im Internet abgebildeten Lichtbildern Gegenstände wiedererkennen, die Ihnen bei einem Einbruch in Ihr Wohnhaus entwendet wurden, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Osnabrück, Fachkommissariat 2.4, Tel. 0541/327- 3271 bis 3274 oder per E-Mail, E-Mail Adresse : fk2-4@pi-os.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell