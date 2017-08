POL-OS: Dissen - Einbrecher in Kleingartenverein

Dissen (ots) - In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter die Tür zu einer Gartenlaube auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Die Laube befindet sich auf einem Kleingartengelände an der Schützenstraße. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizei in Dissen, 05421/ 921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell