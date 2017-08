POL-OS: Bohmte - Unbekannter beschädigt Straßenlaterne

Bohmte (ots) - Durch die Gemeinde Bohmte wurde eine erheblich beschädigte Straßenlaterne in der Lilienthalstraße/ Von-Stephan-Straße gemeldet. Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum 03.08.2017 eine dortige Straßenlaterne angefahren, erheblich beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt. Das verursachende Fahrzeug dürfte erheblich beschädigt sein. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Bohmte, 05471 9710.

