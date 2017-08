POL-OS: Bramsche - Einbrecher in Ueffeln aktiv

Bramsche (ots) - Zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr haben unbekannte Einbrecher am Samstag ein Einfamilienhaus in der Voßstraße in Ueffeln aufgesucht. Die Täter gelangten durch den Garten an die Rückseite des Hauses und stiegen durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Gebäude ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Mit einem Laptop und einem Messer als Beute verließen sie das Anwesen. Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell