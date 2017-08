POL-OS: Hasbergen - Ermittlungserfolg

Hasbergen (ots) - An der Alten Tecklenburger Straße, verschafften sich drei Täter am Freitag, gegen 23.45 Uhr, Zutritt zum Verkaufscontainer eines Autohändlers. Im Container durchsuchten sie Schränke und Schubladen, entwendeten einen Feuerlöscher und flüchteten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die drei Männer jedoch beobachtet und die Polizei alarmiert. Mit Hilfe der guten Beschreibung des 32-Jährigen, konnten die Täter im Rahmen der Fahndung ausfindig gemacht werden. Dabei handelt es sich um zwei 19- und einen 17-Jährigen aus Hasbergen. Sie räumten die Tat ein. Die Polizei Georgsmarienhütte ermittelt nun, ob die jungen Männer noch für weitere Straftaten in Betracht kommen.

