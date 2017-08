POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Fahrrad in der Bruchstraße gestohlen

Osnabrück (ots) - Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 16.40 Uhr und 17.05 Uhr an der Bruchstraße ein hochwertiges Damenfahrrad gestohlen. Das Kompaktrad der Marke i:SY, Modell Light, hat einen weißen Rahmen und acht Gänge. Hinweise zu dem Diebstahl des gesichert abgestellten Fahrrades und dessen Verbleib nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/ 327 2115 oder 0541/ 327 3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell