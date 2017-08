POL-OS: Dissen - Sachbeschädigungen

Dissen (ots) - Am vergangenen Wochenende trieben Unbekannte in Dissen ihr Unwesen. In der Großen Straße und in der Dieckmannstraße beschädigten sie an einem Modehaus und an einem Mehrfamilienhaus die Jalousie, sowie die dahinter befindliche Fensterscheibe. In der Großen Straße ereignete sich die Sachbeschädigung zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 09 Uhr, und in der Dieckmannstraße zwischen Freitag, 06 Uhr, und Samstag, 13 Uhr. Zu einem weiteren Vorfall kam es zwischen Samstagabend (21 Uhr) und Sonntagmorgen (15.30 Uhr) in der Hornstraße. Dort wurden drei Fensterscheiben eines Wohnhauses beschädigt. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Telefon 05421/921390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell