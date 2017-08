POL-OS: Melle - Polizei bittet um Hinweise

Melle (ots) - Die Polizei Melle bearbeitet aktuell einen Fall, in dem zwei Mädchen angaben, dass sie am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr, von einem unbekannten Mann angesprochen worden seien. Das Ganze spielte sich an der Neuenkirchener Straße, in Höhe der Autobahnbrücke ab. Der unbekannte Mann (30-35 Jahre, ca. 1,78m groß und schlank, schwarze gestylte Haare, weißes Adidas- T-Shirt, grüne ¾ Hose, weißes Trekkingfahrrad mit Gepäckträger und grünem Kettenschutzblech, grün-weißer Fahrradhelm, schwarzes Samsung S5 mini) hatte die Kinder angesprochen, die mit ihren Fahrrädern vom Wittekindsweg kommend in Richtung Innenstadt unterwegs waren. Die Mädchen ließen sich auf kein längeres Gespräch ein und radelten weiter, der Mann fuhr in Richtung Im Lienesch davon. Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer bitte an die Polizei in Melle, 05422/ 920600.

