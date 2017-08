POL-OS: Bramsche - Rollstuhl entwendet

Bramsche (ots) - Ein schwarzer, zusammenklappbarer Rollstuhl ist am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr in der Lindenstraße von unbekannten Tätern entwendet worden. Das Gefährt war - mit einem Schloss gesichert- vor einem Wohnhaus abgestellt. Hinweise zu Diebstahl und Verbleib des Krankenfahrstuhls bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell