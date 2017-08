POL-OS: Quakenbrück - Unfallflucht mit geklautem VW Polo

Quakenbrück (ots) - Die Beamten der Polizei Bersenbrück wurden am Samstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem verunfallten Pkw in die Straße Gut Vehr gerufen. Dort war ein blauer VW Polo mit OL-Kennzeichen beschädigt am Straßenrand zurückgelassen worden. Erste Ermittlungen der Beamten ergaben, dass das Auto am 03.08.2017 gegen 23 Uhr in Edewecht/ Oldenburg entwendet worden war. Der Fahrer des VW Polo hatte offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Danach fuhr er in Richtung B68 weiter, das Auto verlor jedoch Kühlflüssigkeit und kam erneut von der Straße ab. Gegenüber eines Maisfeldes fuhr sich der Pkw im Grünstreifen fest und der Fahrer flüchtete. Hinweise zu der Unfallflucht und zum genauen Unfallzeitpunkt nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/ 9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell