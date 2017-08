POL-OS: Bramsche - Tageswohnungseinbruch

Bramsche (ots) - Am Sonntag, in der Zeit von 13.15 bis 18.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße ein. Die Täter machten sich an einer rückwärtig gelegenen Tür zu schaffen und gelangten so ins Innere des Wohnhauses. Sie durchwühlten das Mobiliar nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich unerkannt. Ob die Einbrecher Diebesgut erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 05461/915300.

