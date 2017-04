POL-OS: Glandorf - Zwei Männer nach vers. Einbruch mit dunkelblauem Pkw Kombi flüchtig

Glandorf (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, konnte eine Zeugin in der Schulstraße in Glandorf zwei unbekannte Männer auf einem Flachdach beobachten. Offensichtlich wollten die beiden Männer in das dortige Wohnhaus einbrechen. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit einem dunkelblauen Pkw Kombi in Richtung B 51. Sie hatten dieses Fahrzeug zuvor in der Straße Binnewinkel geparkt. Der eine Einbrecher trug auffällig weinrote Joggingkleidung und eine weinrote Strickmütze. Der andere Täter war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Jacke. Hinweise zu dem dunkelblauen Pkw Kombi und den beiden unbekannten Personen nimmt die Polizei GM-Hütte unter 05401/ 879500 entgegen.

